Песков: Путин обсуждал с Вучичем поставки военной продукции Сербии на Украину

На встрече в Москве, приуроченной к празднованию Дня Победы 9 мая, президент России Владимир Путин и лидер Сербии Александр Вучич обсудили поставки сербской военной продукции на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
«Они были во время мероприятий, которые были в рамках 9 мая, Дня Победы. У них же была беседа, и эта тема затрагивалась», — уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных контактах Путина и Вучича.
Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Сербия использует сложные схемы для отправки военной продукции на Украину. В ответ президент Сербии Александр Вучич заверил, что его страна будет тщательно проверять документы и конечных получателей продукции. Он также подчеркнул, что если возникнут сомнения, такие сделки будут отменены. Кроме того, Вучич сообщил, что Сербия временно остановила экспорт боеприпасов. Теперь для их поставок за границу требуется специальное разрешение.