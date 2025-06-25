Песков: Путин обсуждал с Вучичем поставки военной продукции Сербии на Украину

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Сербия использует сложные схемы для отправки военной продукции на Украину. В ответ президент Сербии Александр Вучич заверил, что его страна будет тщательно проверять документы и конечных получателей продукции. Он также подчеркнул, что если возникнут сомнения, такие сделки будут отменены. Кроме того, Вучич сообщил, что Сербия временно остановила экспорт боеприпасов. Теперь для их поставок за границу требуется специальное разрешение.