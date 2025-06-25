В Британии граждан призвали готовиться к возможной войне на своей территории

А недавно аналитики провели оценку потенциальных экономических последствий военного конфликта между НАТО и Россией. По их данным, год боевых действий может обойтись мировой экономике в 1,5 триллиона долларов. В эту сумму входят прямые убытки от разрушений, рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России, а также распродажа активов на финансовых рынках. Это приведёт к снижению мирового ВВП на 1,3%, что сопоставимо с последствиями конфликта на Украине.