В документе отмечается, что впервые за долгие годы страна сталкивается с необходимостью готовиться к потенциальной угрозе непосредственно на своей территории. В стратегии упоминаются действия РФ на Украине, которые, по мнению авторов документа, представляют угрозу для всего европейского континента. Слово «Россия» упоминается в стратегии 28 раз.
«Некоторые противники закладывают основу для будущего конфликта, готовясь действовать быстро, чтобы нанести серьёзный ущерб нашим энергетическим или логистическим цепочкам, помешать нам противостоять их агрессии», — подчёркивается в тексте документа.
2 июня правительство также опубликовало стратегический обзор вопросов обороны Великобритании, в котором Россия была названа «непосредственной и насущной угрозой» для страны. Посольство РФ в Великобритании категорически отвергло эти обвинения, сообщив, что Москва не представляет угрозы для Соединённого Королевства и его населения.
А недавно аналитики провели оценку потенциальных экономических последствий военного конфликта между НАТО и Россией. По их данным, год боевых действий может обойтись мировой экономике в 1,5 триллиона долларов. В эту сумму входят прямые убытки от разрушений, рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России, а также распродажа активов на финансовых рынках. Это приведёт к снижению мирового ВВП на 1,3%, что сопоставимо с последствиями конфликта на Украине.