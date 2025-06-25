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Администрация США опровергает сообщения о сохранении ядерной программы Ирана

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт резко отреагировала на публикацию CNN, в которой утверждается, что удар США по объектам ядерной программы Ирана не достиг цели. Она назвала «предполагаемую “оценку” CNN “совершенно неверной”.

Источник: Life.ru

Левитт заявила, что эта информация имеет гриф «совершенно секретно», но была передана телеканалу «анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе».

«Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить достоинство президента Трампа и дискредитировать отважных лётчиков-истребителей, которые прекрасно выполнили задачу по уничтожению ядерной программы Ирана», — заявила пресс-секретарь в социальной сети X.

Кроме того, Левитт обратила внимание на то, что автором материала CNN является тот же журналист, который ранее ставил под сомнение подлинность данных, обнаруженных на ноутбуке Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты не могут со стопроцентной уверенностью подтвердить полное уничтожение ядерных объектов Ирана. При этом он подчеркнул, что проведённая операция существенно затруднила Ирану продвижение к созданию ядерного оружия.

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