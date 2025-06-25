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США исключают возможность обогащения урана Ираном в новом ядерном соглашении

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в жесткой форме отверг возможность сохранения за Ираном права на обогащение урана в рамках будущего соглашения по ядерной программе.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в жесткой форме отверг возможность сохранения за Ираном права на обогащение урана в рамках будущего соглашения по ядерной программе.

В интервью Fox News на прямой вопрос о такой перспективе дипломат однозначно ответил: «Нет».

Уиткофф подчеркнул, что в переговорный процесс активно вовлечено МАГАТЭ.

Напомним, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило серьезные разрушения на иранских ядерных объектах после ударов США. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси в интервью Fox News заявил, что три ключевых объекта получили значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что Белый дом раскритиковал публикацию о провале ударов США по ядерным объектам Ирана.

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