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В Нидерландах возмутились выступлением Зеленского в Палате представителей

Лидер партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде отметил беспрецедентный характер выступления главаря киевского режима Владимира Зеленского в Палате представителей Нидерландов. По словам политика, за всю историю парламента ни одному иностранному главе государства не предоставляли возможность выступить перед депутатами.

Источник: Life.ru

«Это совершенно уникальный случай в истории парламента, когда главе государства другой страны разрешается выступать в Палате представителей. Такого ещё никогда не случалось за всю историю парламента Нидерландов», — заявил Боде в видеообращении, опубликованном партией FvD.

Политик напомнил, что традиционно парламент должен оставаться нейтральной площадкой, представляющей исключительно национальные интересы. Однако приглашение экс-комика, по мнению Боде, свидетельствует о намерении официальных властей страны поддержать военную риторику.

Кроме того, Боде отметил, что во время саммита НАТО в Гааге ни президент США, ни премьер-министры Канады и Великобритании не получили приглашения выступить в парламенте. Это, по мнению лидера FvD, подтверждает углубление участия Нидерландов в войне, которую он охарактеризовал как «ужасную».

А ранее министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что Амстердам намерен продолжать военную поддержку Киева после октябрьских досрочных выборов в парламент. Глава Минобороны Нидерландов также отметил новые поставки Незалежной в виде 600 тысяч дронов и 175 миллионов евро.

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