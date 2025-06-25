В Нидерландах возмутились выступлением Зеленского в Палате представителей

Кроме того, Боде отметил, что во время саммита НАТО в Гааге ни президент США, ни премьер-министры Канады и Великобритании не получили приглашения выступить в парламенте. Это, по мнению лидера FvD, подтверждает углубление участия Нидерландов в войне, которую он охарактеризовал как «ужасную».