Орбан: лидеры США, Турции и Словакии не хотят сидеть рядом с Зеленским

«В дипломатии важнее не то, где ты есть, а то, где тебя нет. Это сейчас как раз такой случай. То, что Зеленский ни в какой официальной форме не участвует в саммите НАТО, является ясным сигналом того, что предыдущая глава завершилась», — сказал глава венгерского правительства.