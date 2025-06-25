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Орбан: лидеры США, Турции и Словакии не хотят сидеть рядом с Зеленским

Премьер Венгрии назвал ситуацию с отсутствием Зеленского на совещаниях НАТО «окончанием предыдущей главы».

Глава киевского режима Владимир Зеленский не был приглашён на совещания в рамках саммита НАТО в Гааге, поскольку лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не хотят сидеть с ним, обсуждая деятельность Североатлантического альянса, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Так он объяснил отсутствие Зеленского на рабочих встречах, проводимых в Нидерландах. Орбан назвал эту ситуацию «окончанием предыдущей главы».

«В дипломатии важнее не то, где ты есть, а то, где тебя нет. Это сейчас как раз такой случай. То, что Зеленский ни в какой официальной форме не участвует в саммите НАТО, является ясным сигналом того, что предыдущая глава завершилась», — сказал глава венгерского правительства.

Премьер-министр отметил, что национальный интерес Венгрии состоит в том, чтобы не позволить Украине стать членом ЕС и НАТО. Вместе с тем Орбан уточнил, что будет рад видеть Зеленского на саммите Евросоюза, который пройдёт с 26 по 27 июня.

Напомним, 19 июня журнал Newsweek со ссылкой на источники написал, что власти США потребовали ограничить упоминание Украины в финальном коммюнике встречи НАТО в Гааге.

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