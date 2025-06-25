В США назначили секретный брифинг по Ирану для членов Палаты представителей

А ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт резко отреагировала на публикацию CNN, в которой утверждается, что удар США по объектам ядерной программы Ирана не достиг цели. Она заявила, что эта информация «совершенно секретна», а утверждение телеканала является «совершенно неверным».