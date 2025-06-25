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Сийярто сообщил, что Украина больше не упоминается как будущий член НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО отсутствует фраза из Вашингтонской декларации прошлого года о «необратимом пути» Украины к членству в альянсе. По его словам, это решение соответствует позиции Венгрии.

Источник: Life.ru

«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО», — сообщил Сийярто.

Министр отметил, что членство Незалежной в НАТО могло бы привести к масштабному военному конфликту, сравнимому с третьей мировой войной, и выразил нежелание его провоцировать. Он также подчеркнул, что на заседании совета на уровне глав МИД не было принято никаких решений относительно дальнейшей поддержки Киева.

А ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите НАТО в Гааге исключили участие главаря киевского режима Владимира Зеленского в рабочих дискуссиях. Такое решение связано с нежеланием представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с экс-комиком в рамках альянса.

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