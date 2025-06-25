Сийярто сообщил, что Украина больше не упоминается как будущий член НАТО

Министр отметил, что членство Незалежной в НАТО могло бы привести к масштабному военному конфликту, сравнимому с третьей мировой войной, и выразил нежелание его провоцировать. Он также подчеркнул, что на заседании совета на уровне глав МИД не было принято никаких решений относительно дальнейшей поддержки Киева.