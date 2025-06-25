Итоговый документ саммита НАТО в Гааге будет менее конфронтационным по отношению к России по сравнению с декларацией прошлогоднего вашингтонского саммита. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя ход встречи лидеров альянса в Нидерландах.
«Что касается итогового документа саммита, то я считаю однозначно позитивным тот факт, что он полностью противоположен итоговому документу прошлогоднего саммита в Вашингтоне», — подчеркнул Сийярто в беседе с венгерскими журналистами. Трансляцию его выступления вел государственный телеканал M1.
Глава венгерского МИД призвал отдавать приоритет дипломатическим решениям, отметив важность предотвращения роста напряженности. Эта позиция соответствует курсу Будапешта, последовательно выступающего против ужесточения антироссийских мер в рамках альянса.
Ранее сообщалось, что союзники по НАТО готовят «кампанию лести» Трампу для увеличения помощи Украине.