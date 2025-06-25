Итоговый документ саммита НАТО в Гааге окажется менее жестким к России

Итоговый документ саммита НАТО в Гааге будет менее конфронтационным по отношению к России по сравнению с декларацией прошлогоднего вашингтонского саммита. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя ход встречи лидеров альянса в Нидерландах.