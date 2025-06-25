Уиткофф: США уверены, что иранский ядерный объект в Фордо уничтожен

В интервью Fox News Уиткофф подтвердил, что все бомбы достигли назначенного рубежа и преодолели защитные конструкции. Он подчеркнул уверенность в том, что объект был полностью уничтожен.
Напомним, США в ночь на 22 июня 2025 года нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан, назвав операцию «Полуночный молот». Хозяин Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что на основной объект в Фордо был сброшен полный комплект бомб. 23 июня уже израильская армия нанесла удар по этому объекту.