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Уиткофф: США уверены, что иранский ядерный объект в Фордо уничтожен

США нанесли авиаудар по ядерному объекту в иранском Фордо, применив 12 специализированных бомб для разрушения подземных сооружений. По словам спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа, операция завершилась полной ликвидацией цели.

Источник: Life.ru

В интервью Fox News Уиткофф подтвердил, что все бомбы достигли назначенного рубежа и преодолели защитные конструкции. Он подчеркнул уверенность в том, что объект был полностью уничтожен.

Напомним, США в ночь на 22 июня 2025 года нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан, назвав операцию «Полуночный молот». Хозяин Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что на основной объект в Фордо был сброшен полный комплект бомб. 23 июня уже израильская армия нанесла удар по этому объекту.

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