Украинский конфликт мог бы закончиться за 12 дней по аналогии с ирано-израильским противостоянием. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с этим мнением, высказанным бизнесменом из США Дэвидом Саксом.
Сакс отмечал, что этого удалось бы достичь, если бы у власти Соединенных Штатов на момент начала спецоперации стоял не Джо Байден, а Дональд Трамп. Дмитриев коротко согласился с этим, ответив на пост инвестора в соцсети Х: «Правда».
Американец в своем посте выразил сожаление, что в то время президентом был не Трамп. И отметил, что «Стамбульские соглашения» тогда были бы соблюдены и конфликт закончился всего за 12 дней.
Ранее «МК» писал, что Дмитриев заявлял, что вмешательство Ирана в мировую нефтяную логистику нанесет сильный удар по Соединенным Штатам.