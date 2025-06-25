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В России согласились, что СВО могла завершиться за 12 дней

Украинский конфликт мог бы закончиться за 12 дней по аналогии с ирано-израильским противостоянием.

Украинский конфликт мог бы закончиться за 12 дней по аналогии с ирано-израильским противостоянием. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с этим мнением, высказанным бизнесменом из США Дэвидом Саксом.

Сакс отмечал, что этого удалось бы достичь, если бы у власти Соединенных Штатов на момент начала спецоперации стоял не Джо Байден, а Дональд Трамп. Дмитриев коротко согласился с этим, ответив на пост инвестора в соцсети Х: «Правда».

Американец в своем посте выразил сожаление, что в то время президентом был не Трамп. И отметил, что «Стамбульские соглашения» тогда были бы соблюдены и конфликт закончился всего за 12 дней.

Ранее «МК» писал, что Дмитриев заявлял, что вмешательство Ирана в мировую нефтяную логистику нанесет сильный удар по Соединенным Штатам.

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