Командирам частей теперь разрешили отправлять военных на гауптвахту без суда

Президент Владимир Путин своим указом разрешил командирам воинских частей назначать дисциплинарный арест военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, за использование гаджетов с выходом в интернет и камерами вне службы. Ранее подобное наказание могло быть применено только по решению гарнизонного военного суда.
Согласно указу от 8 августа 2024 года, использование электронных устройств вне служебных целей признаётся грубым дисциплинарным проступком, за который предусмотрен десятидневный арест. Исключение составляют случаи, когда гаджеты используются для выполнения служебных обязанностей.
Внесённые изменения в Дисциплинарный устав позволяют теперь командиру части, начальнику военной полиции или гарнизона самостоятельно назначать дисциплинарный арест за нарушение, без обращения в суд. При этом командир должен в течение двух суток после разбирательства либо направить материалы дела в гарнизонный суд, либо применить наказание лично.
Ранее право отправлять военнослужащих на гауптвахту принадлежало исключительно гарнизонному суду и касалось только серьёзных проступков. Возвращение этой практики связано с удалённостью судов от мест дислокации войск и необходимостью оперативно поддерживать дисциплину без отвлечения личного состава от боевых задач.