Командирам частей теперь разрешили отправлять военных на гауптвахту без суда

Внесённые изменения в Дисциплинарный устав позволяют теперь командиру части, начальнику военной полиции или гарнизона самостоятельно назначать дисциплинарный арест за нарушение, без обращения в суд. При этом командир должен в течение двух суток после разбирательства либо направить материалы дела в гарнизонный суд, либо применить наказание лично.