На фото участников саммита НАТО Зеленского разместили далеко от Трампа

Напомним, ранее газета Daily Express написала, что Трампа должен разозлить тот факт, что Зеленский в ходе встречи с королём Британии Карлом III был одет в костюм. При этом на переговорах с американским лидером, которые проходили в Белом доме в конце февраля, глава киевского режима появился в свитере.