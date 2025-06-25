Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На фото участников саммита НАТО Зеленского разместили далеко от Трампа

Организаторы саммита НАТО стараются, чтобы Трамп и Зеленский не приближались друг к другу.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский находились на большом расстоянии друг от друга в момент, когда организаторы саммита НАТО в Гааге делали совместную фотографии участников мероприятия.

На опубликованном снимке видно, что американский лидер стоит по центру в первом ряду, а украинский политик — ближе к правому краю во втором ряду.

Газета The Washington Post также написала, что организаторы саммита стараются, чтобы Трамп и Зеленский не приближались друг к другу. Журналисты пояснили, что устроители мероприятия поступают так, поскольку не желают демонстрировать на публике «презрение», которое президент США испытывает к главе киевского режима.

Напомним, ранее газета Daily Express написала, что Трампа должен разозлить тот факт, что Зеленский в ходе встречи с королём Британии Карлом III был одет в костюм. При этом на переговорах с американским лидером, которые проходили в Белом доме в конце февраля, глава киевского режима появился в свитере.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше