На фото участников саммита НАТО Зеленского разместили далеко от Трампа

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский находились на большом расстоянии друг от друга в момент, когда организаторы саммита НАТО в Гааге делали совместную фотографии участников мероприятия.
На опубликованном снимке видно, что американский лидер стоит по центру в первом ряду, а украинский политик — ближе к правому краю во втором ряду.
Газета The Washington Post также написала, что организаторы саммита стараются, чтобы Трамп и Зеленский не приближались друг к другу. Журналисты пояснили, что устроители мероприятия поступают так, поскольку не желают демонстрировать на публике «презрение», которое президент США испытывает к главе киевского режима.
Напомним, ранее газета Daily Express написала, что Трампа должен разозлить тот факт, что Зеленский в ходе встречи с королём Британии Карлом III был одет в костюм. При этом на переговорах с американским лидером, которые проходили в Белом доме в конце февраля, глава киевского режима появился в свитере.