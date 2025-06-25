«При всём уважении»: Венгрия не рассматривает возможность вступления Украины в Евросоюз

«При всём уважении: Европейский союз был основан для того, чтобы принести мир и процветание странам-участницам. Принятие страны, находящейся в состоянии войны с Россией, немедленно втянет ЕС в прямой конфликт. Несправедливо ожидать, что любая страна пойдёт на такой риск», — заявил Орбан в соцсети X.
А ранее глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО отсутствует фраза из Вашингтонской декларации прошлого года о «необратимом пути» Украины к членству в альянсе. И это, по его словам, соответствует позиции Будапешта.