«При всём уважении»: Венгрия не рассматривает возможность вступления Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому с напоминанием, что Евросоюз был основан для поддержания мира и благосостояния своих членов. По его словам, именно поэтому Украина не может требовать принятия в ЕС.