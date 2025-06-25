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«При всём уважении»: Венгрия не рассматривает возможность вступления Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому с напоминанием, что Евросоюз был основан для поддержания мира и благосостояния своих членов. По его словам, именно поэтому Украина не может требовать принятия в ЕС.

Источник: Life.ru

«При всём уважении: Европейский союз был основан для того, чтобы принести мир и процветание странам-участницам. Принятие страны, находящейся в состоянии войны с Россией, немедленно втянет ЕС в прямой конфликт. Несправедливо ожидать, что любая страна пойдёт на такой риск», — заявил Орбан в соцсети X.

А ранее глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО отсутствует фраза из Вашингтонской декларации прошлого года о «необратимом пути» Украины к членству в альянсе. И это, по его словам, соответствует позиции Будапешта.

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