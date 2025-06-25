Трамп встретится с Зеленским в Гааге

Президент США Дональд Трамп собирается провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американская газета Politico.
Это должно произойти во время саммита НАТО, который в эти дни проходит в Гааге. Встреча может состояться уже сегодня, 25 июня.
Накануне Трамп заявлял, что не исключает, что увидится с нелегитимным президентом Украины на полях натовского саммита. И отмечал, что спросит у Зеленского «как дела?».
Хозяин Белого дома также говорил, что глава киевского режима попал в сложную ситуацию. Днем ранее евродипломаты признавали, что саммит НАТО не сулит Зеленскому никакой помощи от партнеров.
Ранее «МК» писал, что четыре страны выступали против появления Зеленского на саммите НАТО. В итоге он не участвовал в официальных встречах. А на совместном фотографировании его поставили подальше от Трампа.