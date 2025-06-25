Уиткофф: США не позволят Ирану обогащать уран в рамках ядерной сделки

Американские власти не разрешат Ирану заниматься обогащением урана в рамках будущей сделки по иранской ядерной программе, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
«Нет», — сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.
Дипломат подчеркнул, что к обсуждению будущего соглашения с Ираном уже подключилось Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на доклад Пентагона сообщил, что авиаудары США по иранским объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы исламской республики. Авторы документа считают, что повреждения получили только надземные строения и энергетическая инфраструктура.
Газета The New York Times, в свою очередь, написала, что у Тегерана остались «тайные объекты» по обогащению урана. В публикации утверждается, что такие объекты были созданы, чтобы продолжить ядерную программу в случае нападения «на более крупные объекты».