Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф заявил, что США не разрешат Ирану обогащать уран в рамках сделки

Соединённые Штаты Америки исключают возможность обогащения урана Ираном в рамках потенциального соглашения по ядерной программе. Об этом сообщил специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в беседе с телеканалом Fox News.

Источник: Life.ru

Уиткофф однозначно ответил «нет» на вопрос о том, допустит ли Вашингтон обогащение урана Тегераном в будущем соглашении. Он также отметил, что к обсуждениям с иранской стороной подключено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее Уиткофф заявил, что США нанесли авиаудар по ядерному объекту в иранском Фордо, применив 12 специализированных бомб для разрушения подземных сооружений. Спецпосланник подчеркнул, что все бомбы достигли цели, преодолев защитные конструкции.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше