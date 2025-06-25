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На Западе назвали одну из целей визита главы МИД Ирана в Москву

WSJ: Глава МИД Ирана Аракчи просил новые системы ПВО на встрече с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетил Москву и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поставить новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров.

По информации издания, израильские атаки повредили часть иранских систем ПВО, которые ранее поставляла Россия. Источник отметил, что в последние месяцы Россия либо не имела возможности, либо не хотела восстанавливать эти системы. Во время визита в понедельник Аракчи также попросил Путина помочь с восстановлением ядерной энергетической инфраструктуры Ирана.

Стоит отметить, что встреча Владимира Путина и Аббаса Аракчи состоялась в Кремле 23 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры не ставили целью достижение конкретных результатов. По его словам, в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке сторонам было важно обменяться мнениями, передать взаимные сигналы и обсудить актуальные вопросы. Песков подчеркнул, что ожидать прорывов от этой встречи не приходилось.

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