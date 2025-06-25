На Западе назвали одну из целей визита главы МИД Ирана в Москву

Стоит отметить, что встреча Владимира Путина и Аббаса Аракчи состоялась в Кремле 23 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры не ставили целью достижение конкретных результатов. По его словам, в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке сторонам было важно обменяться мнениями, передать взаимные сигналы и обсудить актуальные вопросы. Песков подчеркнул, что ожидать прорывов от этой встречи не приходилось.