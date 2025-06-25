Власти США пытаются договориться с Гарвардом о приеме иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа активизировала переговоры с руководством Гарвардского университета для урегулирования спора о приеме иностранных студентов. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, стороны стремятся достичь соглашения до конца июня, которое могло бы стать моделью для других американских вузов.