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Трамп намерен встретиться с Зеленским в рамках саммита НАТО в Гааге

Американский лидер Дональд Трамп планирует встретиться с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге. Беседа запланирована на 25 июня, сообщает американская газета Politico.

Источник: Life.ru

Согласно информации, полученной изданием от европейских дипломатических источников, в ходе предстоящего саммита Североатлантического альянса не ожидается принятия решений о предоставлении Украине военной помощи, в том числе дополнительных систем противовоздушной обороны.

Напомним, что на фотосессии саммита НАТО Зеленского поставили подальше от Трампа. Размещение участников и формат встреч учитывали «ограниченную концентрацию внимания» хозяина Белого дома. Организаторы избегают публичной встречи главаря киевского режима и американского лидера. Такое поведение связано с личным отношением Трампа к экс-комику, которое сопровождается резкой критикой и демонстративным дистанцированием.

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