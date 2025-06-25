Трамп намерен встретиться с Зеленским в рамках саммита НАТО в Гааге

Согласно информации, полученной изданием от европейских дипломатических источников, в ходе предстоящего саммита Североатлантического альянса не ожидается принятия решений о предоставлении Украине военной помощи, в том числе дополнительных систем противовоздушной обороны.
Напомним, что на фотосессии саммита НАТО Зеленского поставили подальше от Трампа. Размещение участников и формат встреч учитывали «ограниченную концентрацию внимания» хозяина Белого дома. Организаторы избегают публичной встречи главаря киевского режима и американского лидера. Такое поведение связано с личным отношением Трампа к экс-комику, которое сопровождается резкой критикой и демонстративным дистанцированием.