В Хабаровском крае стартовали все 14 избирательных кампаний

25 июня 2025 года опубликованы решения о назначении выборов депутатов представительных органов в Комсомольске-на-Амуре и в сельском поселении «Село Нижняя Манома» Нанайского района. Таким образом, в регионе завершилось официальное назначение избирательных кампаний, выборы по которым пройдут 14 сентября 2025 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) избирательной комиссии Хабаровского края.
В единый день голосования в Хабаровском крае пройдет 14 избирательных кампаний:
▪ дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16;
▪ 13 муниципальных кампаний.
В выборах смогут принять участие 109 975 избирателей (11,64%).
Этап выдвижения кандидатов пройдет:
▪ на дополнительных выборах депутата ЗДХК — с 30 июня по 30 июля 2025 года;
▪ на местных выборах — с 10 и по 30 июля 2025 года.