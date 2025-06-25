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В Хабаровском крае стартовали все 14 избирательных кампаний

Источник: AmurMedia

25 июня 2025 года опубликованы решения о назначении выборов депутатов представительных органов в Комсомольске-на-Амуре и в сельском поселении «Село Нижняя Манома» Нанайского района. Таким образом, в регионе завершилось официальное назначение избирательных кампаний, выборы по которым пройдут 14 сентября 2025 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) избирательной комиссии Хабаровского края.

В единый день голосования в Хабаровском крае пройдет 14 избирательных кампаний:

▪ дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16;

▪ 13 муниципальных кампаний.

В выборах смогут принять участие 109 975 избирателей (11,64%).

Этап выдвижения кандидатов пройдет:

▪ на дополнительных выборах депутата ЗДХК — с 30 июня по 30 июля 2025 года;

▪ на местных выборах — с 10 и по 30 июля 2025 года.