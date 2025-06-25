В Хабаровском крае стартовали все 14 избирательных кампаний

25 июня 2025 года опубликованы решения о назначении выборов депутатов представительных органов в Комсомольске-на-Амуре и в сельском поселении «Село Нижняя Манома» Нанайского района. Таким образом, в регионе завершилось официальное назначение избирательных кампаний, выборы по которым пройдут 14 сентября 2025 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) избирательной комиссии Хабаровского края.