Американский лидер появился на трапе самолёта в белой кепке с надписью USA и в обуви с развязанными шнурками.
Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский не будет участвовать в рабочих дискуссиях саммита НАТО, который проходит в Гааге. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что США, Турция, Словакия и Венгрия выразили нежелание вести диалог с бывшим комиком в рамках альянса.
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