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Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО в белой кепке с надписью USA

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл в Нидерланды для участия в саммите НАТО с развязанными шнурками и в кепке. Приземление борта главы Белого дома транслировала телерадиокомпания NOS.

Источник: Life.ru

Американский лидер появился на трапе самолёта в белой кепке с надписью USA и в обуви с развязанными шнурками.

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский не будет участвовать в рабочих дискуссиях саммита НАТО, который проходит в Гааге. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что США, Турция, Словакия и Венгрия выразили нежелание вести диалог с бывшим комиком в рамках альянса.

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