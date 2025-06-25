В рядах украинских боевиков становится все меньше иностранных наемников. Они крайне неохотно вступают в ВСУ, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов, передает ТАСС.
Он отметил, что количество наемников сокращается по нескольким причинам. Во-первых, украинская сторона давно не ведет активных наступательных действий. Последнее место, где фиксировалось большое количество иностранцев, — это атаки на приграничье.
«То есть там мы сейчас не фиксируем такого количества иностранных наемников», — пояснил Алаудинов.
Назвал он и вторую причину нежелания граждан других государств пополнять ряды ВСУ. Они просто начали понимать, что их ждет неминуемая гибель, как только они попадут на линию боевого соприкосновения.
Хотя их размещение вдали от фронта не является безопасным для них, так как российские высокоточные комплексы периодически наносят удары по местам расположения наемников в Киеве и других регионах Украины, которые удалены от зоны боев.
Ранее «МК» писал, что в ходе операции по освобождению села Петровское в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили группу иностранных наемников ВСУ из числа поляков и грузин.