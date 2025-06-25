Эксперт Котков описал, каким будет военный конфликт Таиланда и Камбоджи

«Весьма вероятно, что конфликт между Таиландом и Камбоджей все же будет довольно быстро разрешен. Дело в том, что обе страны очень сильно зависят от туризма. Туристическая отрасль вносит весьма весомый вклад в ВВП государств. А теперь представьте, если начнется серьезная война. Туристы перестанут туда ехать. То есть эскалация не выгодна ни Таиланду, ни Камбодже», — отметил Котков.