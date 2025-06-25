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Эксперт Котков описал, каким будет военный конфликт Таиланда и Камбоджи

Таиланд закрыл границу с Камбоджей из-за эскалации в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Возникший между Камбоджей и Таиландом конфликт будет довольно быстро разрешен, так как он невыгоден обеим странам. При этом обоюдные территориальные претензии никуда не денутся и будут сохраняться в дальнейшем, отметил в беседе с aif.ru руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Напомним, в мае 2025 года военнослужащие Таиланда и Камбоджи вступили в перестрелку на спорной территории, в результате погиб камбоджийский солдат, что привело к введению ограничений с обеих сторон.

Армия Таиланда, в частности, накануне заявила, что закрыла границу с Камбоджей в семи провинциях. Проезд запретили, в том числе, для путешественников и для предпринимателей. Камбоджа, в свою очередь, приостановила импорт фруктов и овощей из страны, а также импорт газа и топлива.

«Весьма вероятно, что конфликт между Таиландом и Камбоджей все же будет довольно быстро разрешен. Дело в том, что обе страны очень сильно зависят от туризма. Туристическая отрасль вносит весьма весомый вклад в ВВП государств. А теперь представьте, если начнется серьезная война. Туристы перестанут туда ехать. То есть эскалация не выгодна ни Таиланду, ни Камбодже», — отметил Котков.

При этом эксперт констатировал, что возникший конфликт может получить развитие и перерасти в серьезное противостояние только благодаря внешним игрокам, если те посчитают, что им выгодно «поджечь регион».

Обоюдные территориальные претензии Таиланда и Камбоджи возникли давно и касаются двух небольших приграничных территорий, на которых расположены старинные памятники кхмерской архитектуры: храмы Прэахвихеа и Та Моан Тхом.

В конце 50-х годов Таиланд самовольно аннексировал район храма Прэахвихеа. В 1962 году арбитражный суд ООН постановил, что территория принадлежит Камбодже. Однако Таиланд это решение не признает. С тех пор стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении границы, возникают конфликты.

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