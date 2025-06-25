Сенатор Пушков назвал две цели утечки разведданных США после удара по Ирану

По словам Пушкова, утечка преследует две цели. Во-первых, она направлена на дискредитацию Трампа и его действий, так как демократы в США активно критикуют удары по Ирану и сомневаются в их эффективности. Во-вторых, она может служить оправданием для продолжения военных действий против Ирана, включая новые удары со стороны США.