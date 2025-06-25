Сенатор Пушков назвал две цели утечки разведданных США после удара по Ирану

Утечка секретной информации американского разведсообщества может нанести удар по репутации президента США Дональда Трампа и его ближневосточной политике. Так считает сенатор Алексей Пушков.
По словам Пушкова, утечка преследует две цели. Во-первых, она направлена на дискредитацию Трампа и его действий, так как демократы в США активно критикуют удары по Ирану и сомневаются в их эффективности. Во-вторых, она может служить оправданием для продолжения военных действий против Ирана, включая новые удары со стороны США.
Пушков подчеркнул, что подобные утечки в США никогда не происходят случайно. Они всегда имеют конкретную цель и выгодны определенным силам.
Телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что разведка США оценила удары по Ирану как неэффективные. По данным разведсообщества, атака не уничтожила ключевые элементы ядерной программы Тегерана, а лишь ненадолго задержала создание ядерного оружия.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что эта информация была засекречена, но ее передал CNN анонимный источник из разведки. Ливитт назвала утечку попыткой подорвать авторитет Трампа. Также она уточнила, что Министерство внутренней безопасности США тщательно отслеживает возможные угрозы в стране после совершенной атаки на Иран.