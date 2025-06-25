Токаев поддержал эмира Катара

Глава государства выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в сложной ситуации, подчеркнули в Акорде.
Президент отметил политическую мудрость эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, благодаря которой удалось значительно снизить напряженность. Катар под его сильным руководством играет особую роль в решении самых сложных проблем региона.
По данным пресс-службы Токаева, главы государств условились о продолжении контактов на самом высоком уровне, в том числе в рамках предстоящего визита эмира в Казахстан.
После ударов США по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня, когда Израиль и США заявили об уничтожении ядерной программы Ирана, президент Трамп заявил, что американские власти не настроены на эскалацию.
В ответ 23 июня Иран ударил ракетами по американской базе Эль-Удейд в Катаре, сделав «зеркальное» заявление.
Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.