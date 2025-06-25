У ЦАХАЛ заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения и боеприпасы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) испытывает дефицит некоторых ключевых видов вооружения, включая боеприпасы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на анонимных американских чиновников. По их данным, в то время как президент США Дональд Трамп пытается сохранить хрупкое перемирие между Израилем и Ираном, израильская армия особенно остро нуждается в боеприпасах.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвиняя его в реализации скрытой военно-ядерной программы. В ходе воздушных ударов и диверсионных рейдов были поражены атомные объекты, командный состав, ведущие физики-ядерщики и авиабазы.
Иран отверг эти обвинения и ответил собственными атаками. В течение 12 дней стороны обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя однократный удар по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. В ответ вечером 23 июня Тегеран нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, при этом заявив о нежелании эскалировать конфликт дальше.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что удар по базе в Катаре позволил Ирану «выпустить пар» и открыл путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое должно стать официальным прекращением 12-дневной войны спустя 24 часа.
До этого сообщалось, что Израиль ликвидировал членов семей учёных-атомщиков Ирана.