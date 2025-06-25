У ЦАХАЛ заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения и боеприпасы

Иран отверг эти обвинения и ответил собственными атаками. В течение 12 дней стороны обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя однократный удар по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. В ответ вечером 23 июня Тегеран нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, при этом заявив о нежелании эскалировать конфликт дальше.