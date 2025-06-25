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У ЦАХАЛ заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения и боеприпасы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) испытывает дефицит некоторых ключевых видов вооружения, включая боеприпасы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) испытывает дефицит некоторых ключевых видов вооружения, включая боеприпасы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на анонимных американских чиновников. По их данным, в то время как президент США Дональд Трамп пытается сохранить хрупкое перемирие между Израилем и Ираном, израильская армия особенно остро нуждается в боеприпасах.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвиняя его в реализации скрытой военно-ядерной программы. В ходе воздушных ударов и диверсионных рейдов были поражены атомные объекты, командный состав, ведущие физики-ядерщики и авиабазы.

Иран отверг эти обвинения и ответил собственными атаками. В течение 12 дней стороны обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя однократный удар по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. В ответ вечером 23 июня Тегеран нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, при этом заявив о нежелании эскалировать конфликт дальше.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что удар по базе в Катаре позволил Ирану «выпустить пар» и открыл путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое должно стать официальным прекращением 12-дневной войны спустя 24 часа.

До этого сообщалось, что Израиль ликвидировал членов семей учёных-атомщиков Ирана.

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