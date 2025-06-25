Украина теряет приоритет в повестке НАТО

Европейские делегации на саммите НАТО в Гааге намеренно скрывают понижение статуса Украины, чтобы облегчить переговоры с президентом США Дональдом Трампом о повышении оборонных расходов. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, союзники стремятся избежать открытой дискуссии по украинскому вопросу, хотя президент Владимир Зеленский продолжает настаивать на усилении поддержки, включая новые санкции против России.
Однако, как отмечает Der Spiegel, перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшие годы практически исчезла из-за неготовности Киева и нежелания Вашингтона обострять отношения с Москвой.
«На сегодняшнем заседании об этом уже не может быть и речи», — констатирует издание.
Тем временем Зеленский, осознающий снижение интереса альянса, пытается любой ценой удержать внимание Запада к конфликту.
Ранее сообщалось, что итоговый документ саммита НАТО в Гааге окажется менее жестким к России.