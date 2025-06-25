Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ведут переговоры с МАГАТЭ по ядерной сделке с Ираном

МАГАТЭ участвует в процессе обсуждения предстоящей ядерной сделки Ирана и США.

МАГАТЭ участвует в процессе обсуждения предстоящей ядерной сделки Ирана и США. Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, передает телеканал Fox News.

«МАГАТЭ вовлечено. Я много раз в день говорю с Рафаэлем Гросси. И он соглашается с озвученными мной оценками», — отметил он.

Уиткофф озвучил, что у Ирана не должно быть возможности обогащать уран. Он также сообщил об идущих переговорах Вашингтона и Тегерана. И назвал это общение многообещающим.

Спецпосланник однозначно и жестко заявил, что исламской республике не позволят дальше развивать ядерную программу. Это будет ключевым пунктом сделки.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше