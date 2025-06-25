США ведут переговоры с МАГАТЭ по ядерной сделке с Ираном

МАГАТЭ участвует в процессе обсуждения предстоящей ядерной сделки Ирана и США. Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, передает телеканал Fox News.
«МАГАТЭ вовлечено. Я много раз в день говорю с Рафаэлем Гросси. И он соглашается с озвученными мной оценками», — отметил он.
Уиткофф озвучил, что у Ирана не должно быть возможности обогащать уран. Он также сообщил об идущих переговорах Вашингтона и Тегерана. И назвал это общение многообещающим.
Спецпосланник однозначно и жестко заявил, что исламской республике не позволят дальше развивать ядерную программу. Это будет ключевым пунктом сделки.
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