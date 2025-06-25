Залижут раны и вернутся к ударам: как продолжится конфликт Ирана и Израиля

Утром 24 июня между Ираном и Израилем вступил в силу режим прекращения огня, взаимные обстрелы до этого продолжались 12 дней. Каждая из сторон выступила с заявлением о победе в конфликте. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с aif.ru оценил, на чьей стороне оказалось преимущество и насколько долгим будет перемирие.
Иран и Израиль взяли время на восстановление сил.
По мнению Балмасова, нет сомнений в том, что Иран и Израиль просто взяли передышку для восстановления сил к следующему раунду борьбы.
«Наступило время восстановить свои силы для следующего раунда борьбы. Все прекрасно понимают, что это временное прекращение огня. Сторонам нужно время, чтобы зализать раны», — отметил эксперт.
Балмасов пояснил, что Израиль не отказался от идеи фикс уничтожить ядерную программу Ирана, поэтому продолжение конфликта не за горами.
Нетаньяху не отступится.
Израиль с политической точки зрения проиграл в 12-дневной войне с Ираном. Еврейскому государству не удалось достичь желаемого, подчеркнул эксперт. При этом он убежден, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не отступится.
«Нетаньяху одержим уничтожением иранской ядерной программы. Я думаю, он делает ставку на раскачку ситуации в Иране, на дальнейшую диверсионно-террористическую деятельность. Израиль показал сильную уязвимость Ирана от методов диверсионно-террористической борьбы, от точечных уколов спецслужб», — сказал Балмасов.
Тегеран извлечет уроки из обострения ситуации с Израилем и займется более тщательным вылавливанием агентуры из числа приезжих рабочий.
Иран может пойти по пути Северной Кореи.
Иран будет зализывать раны и будет совершенствовать свою ракетную программу. К тому же, сейчас КСИР и прочие иранские силовые структуры будут продавливать создание ядерного оружия, считает Балмасов.
«Иран извлечет уроки из всего этого, будет делать ставку на более современные ракеты, на увеличение их числа, мобильности, уменьшение уязвимости», — сказал эксперт.
После всего случившегося Иран может пойти по пути Северной Кореи и продолжить создавать ядерное оружие, чтобы не допустить новых атак со стороны Израиля, резюмировал Балмасов.
Оружия, как «Орешник», у Ирана нет и вряд ли оно появится в ближайшее время, однако у страны есть хорошие возможности в военно-промышленном комплексе и ракетной технике, отметил ранее в разговоре с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. У Тегерана есть эффективные против израильской ПВО ракеты «Фаттах», «Саджил» и другие.
Терпение Трампа на исходе.
Президент США Дональд Трамп в одном из последних комментариев по поводу конфликта Ирана и Израиля не смог сдержать эмоций и нецензурно выругался.
«Они (Израиль и Иран — прим. ред.) воюют так долго и так упорно, что уже не знают, что, (нецензурное выражение), творят. Вам понятно?» — сказал Трамп в ходе общения с журналистами около его вертолета.
Психолог Василий Шуров в разговоре с aif.ru отметил, что увидел в поведении Трампа усталость и раздражение от ситуации.
«Он много чего обещал, когда приходил к власти. Сейчас с него за это спрашивают, а в реальности достижений нет — люди наоборот информационную повестку портят. Поэтому я вижу усталость и раздражение, он говорит: “Что вы от меня хотите, они так давно воюют, а вы хотите, чтобы я их помирил”», — пояснил врач.