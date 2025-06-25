Залижут раны и вернутся к ударам: как продолжится конфликт Ирана и Израиля

«Он много чего обещал, когда приходил к власти. Сейчас с него за это спрашивают, а в реальности достижений нет — люди наоборот информационную повестку портят. Поэтому я вижу усталость и раздражение, он говорит: “Что вы от меня хотите, они так давно воюют, а вы хотите, чтобы я их помирил”», — пояснил врач.