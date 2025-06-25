Стармер планирует использовать замороженные российские активы для финансирования ВСУ

Ранее сообщалось, что Великобритания активно вовлечена в подготовку военнослужащих для украинской армии. С начала действия программы Interflex, запущенной в июле 2022 года, обучение прошли свыше 55 тысяч бойцов ВСУ. Программа представляет собой ускоренный курс подготовки, рассчитанный на пять недель, после чего военные направляются в зону боевых действий.