Стармер планирует использовать замороженные российские активы для финансирования ВСУ

Согласно информации издания, Британия планирует отправить 350 современных ракет ПВО стоимостью 70 миллионов фунтов стерлингов (95 миллионов долларов). Оплата будет произведена за счёт процентов от замороженных активов России.
«Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине — на этот раз оплаченном за счёт процентов Великобритании по замороженным российским активам», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Великобритания активно вовлечена в подготовку военнослужащих для украинской армии. С начала действия программы Interflex, запущенной в июле 2022 года, обучение прошли свыше 55 тысяч бойцов ВСУ. Программа представляет собой ускоренный курс подготовки, рассчитанный на пять недель, после чего военные направляются в зону боевых действий.