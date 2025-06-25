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В Кремле высказались о возможных контактах Путина и Вучича после скандальных данных СВР

Песков: Контакты Путина и Вучича в ближайшее время не планируются.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время новые контакты президента России Владимира Путина с главой Сербии Александром Вучичем не планируются. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет. Но у нас очень тесные контакты по разным каналам», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее в Службе Внешней Разведки России уже в очередной раз заявили, что в интересах Украины в страны НАТО отправляются боеприпасы, которые производятся на оборонных предприятиях Сербии, в виде полных комплектов деталей для сборки. В СВР добавили, что Москва сожалеет, что Сербия перечеркивает традиции дружбы с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что экспорт оружия в третьи страны временно приостановлен до получения специальных указаний. А позже заявил о резком росте давления как внутри страны, так и со стороны зарубежных партнеров из-за приостановки экспорта сербских боеприпасов.

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