Ранее в Службе Внешней Разведки России уже в очередной раз заявили, что в интересах Украины в страны НАТО отправляются боеприпасы, которые производятся на оборонных предприятиях Сербии, в виде полных комплектов деталей для сборки. В СВР добавили, что Москва сожалеет, что Сербия перечеркивает традиции дружбы с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью.