Трамп обвинил американские СМИ в дискредитации ударов по объектам в Иране

«Фейковые новостные издания CNN вместе с провалившейся New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории», — написал он.
По словам президента США, ставшие целями ядерные объекты Ирана были «полностью уничтожены».
Ранее в этот же день телеканал CNN сообщил, что удары США по трем иранским ядерным объектам не нанесли весомого ущерба основным компонентам ядерной программы Ирана и лишь приостановили работу над ней на несколько месяцев вопреки заявлениям американского правительства.
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