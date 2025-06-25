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Трамп обвинил американские СМИ в дискредитации ударов по объектам в Иране

Американский канал CNN и газета The New York Times (NYT) дискредитируют удары США по Ирану и публикуют ложную информацию. Об этом 24 июня заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Источник: Reuters

«Фейковые новостные издания CNN вместе с провалившейся New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории», — написал он.

По словам президента США, ставшие целями ядерные объекты Ирана были «полностью уничтожены».

Ранее в этот же день телеканал CNN сообщил, что удары США по трем иранским ядерным объектам не нанесли весомого ущерба основным компонентам ядерной программы Ирана и лишь приостановили работу над ней на несколько месяцев вопреки заявлениям американского правительства.

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