Трамп обвинил американские СМИ в дискредитации ударов по объектам в Иране

Ранее в этот же день телеканал CNN сообщил, что удары США по трем иранским ядерным объектам не нанесли весомого ущерба основным компонентам ядерной программы Ирана и лишь приостановили работу над ней на несколько месяцев вопреки заявлениям американского правительства.