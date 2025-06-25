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Европа намеренно не поднимает тему понижения статуса Украины на саммите НАТО

Дипломаты из ряда европейских государств, входящих в НАТО, намеренно не поднимают тему понижения статуса Украины в рамках саммита, проходящего в Гааге. Об этом сообщает Der Spiegel.

Источник: Life.ru

По информации издания, участники встречи в течение нескольких дней избегают открытого обсуждения темы, чтобы не осложнять процесс согласования увеличения оборонных расходов. Такая позиция, как считают журналисты, рассчитана на то, чтобы упростить переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Авторы материала указывают, что главарь киевского режима Владимир Зеленский осознаёт: интерес к украинской повестке в альянсе заметно ослаб. Экс-комик стремится напомнить о продолжающемся конфликте и намерен добиться от Вашингтона жёсткой линии в отношении России.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что Украина больше не значится как будущий член НАТО. В итоговом документе саммита альянса отсутствует фраза из Вашингтонской декларации прошлого года о «необратимом пути» Киева к членству.

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