Востоковед Котков: эскалация конфликта Таиланда и Камбоджи выгодна США

Разжигание конфликта между Таиландом и Камбоджей выгодно США в противостоянии с Китаем. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
Напомним, в мае 2025 года военнослужащие Таиланда и Камбоджи вступили в перестрелку на спорной приграничной территории, в результате погиб камбоджийский солдат, что привело к введению ограничений с обеих сторон.
Армия Таиланда, в частности, накануне заявила, что закрыла границу с Камбоджей в семи провинциях. Проезд запретили, в том числе для путешественников и для предпринимателей. Камбоджа в свою очередь приостановила импорт фруктов и овощей из страны, а также импорт газа и топлива.
«Из внешних игроков, если кто и заинтересован в эскалации, так это Соединенные Штаты. А все потому, что Китай сегодня рассматривает Камбоджу как свою упорную точку в регионе. У Пекина неважные отношения с Вьетнамом, нейтральные с Таиландом, а с Камбоджей очень даже хорошие. И львиная доля поступающих инвестиций в современную Камбоджу, это именно китайские инвестиции. То есть разжигание конфликта — это удар по Китаю», — отметил Котков.
Эксперт при этом провел параллель с происходящими событиями на Ближнем Востоке и ударами США по Ирану.
«В обмен на бесперебойные поставки нефти Китай, в рамках заключенного соглашения, собирался в ближайшие 25 лет вложить в развитие Ирана около 200 миллиардов долларов. Теперь все это под угрозой. Грубо говоря, Китаю “обрубают ветви”», — сказал эксперт.
То есть, пояснил Котков, задача заключается в том, чтобы оставить Китай в изоляции, без союзников, в окружении нестабильных или враждебно настроенных по отношению к нему государств.
Обоюдные территориальные претензии Таиланда и Камбоджи возникли давно и касаются двух небольших приграничных территорий, на которых расположены старинные памятники кхмерской архитектуры: храмы Прэахвихеа и Та Моан Тхом.
В конце 50-х годов Таиланд самовольно аннексировал район храма Прэахвихеа. В 1962 году арбитражный суд ООН постановил, что территория принадлежит Камбодже. Однако Таиланд это решение не признает. С тех пор стороны обвиняют друг друга в нарушении границы, периодически возникают конфликты.