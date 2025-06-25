Востоковед Котков: эскалация конфликта Таиланда и Камбоджи выгодна США

«Из внешних игроков, если кто и заинтересован в эскалации, так это Соединенные Штаты. А все потому, что Китай сегодня рассматривает Камбоджу как свою упорную точку в регионе. У Пекина неважные отношения с Вьетнамом, нейтральные с Таиландом, а с Камбоджей очень даже хорошие. И львиная доля поступающих инвестиций в современную Камбоджу, это именно китайские инвестиции. То есть разжигание конфликта — это удар по Китаю», — отметил Котков.