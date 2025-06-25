В Госдуме назвали получателей субсидии на оплату услуг ЖКХ в России

Получить субсидию можно, подав заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение социальной защиты населения по месту жительства. При подаче документов необходимо иметь при себе паспорта всех членов семьи, справки о доходах за шесть месяцев, документы на жильё, квитанции об оплате ЖКУ и справку о составе семьи. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, а субсидия назначается на шесть месяцев с возможностью продления.