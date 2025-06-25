В Госдуме назвали получателей субсидии на оплату услуг ЖКХ в России

«Получателями могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма. В первую очередь это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников СВО, если они соответствуют критериям нуждаемости», — подчеркнул чиновник.
По словам депутата, если фактические расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи, гражданин имеет право на получение субсидии. Размер рассчитывается как разница между фактическими расходами и допустимой долей, исходя из доходов и регионального норматива.
Получить субсидию можно, подав заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение социальной защиты населения по месту жительства. При подаче документов необходимо иметь при себе паспорта всех членов семьи, справки о доходах за шесть месяцев, документы на жильё, квитанции об оплате ЖКУ и справку о составе семьи. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, а субсидия назначается на шесть месяцев с возможностью продления.
Ранее сообщалось, что в России изменятся сроки оплаты коммунальных услуг. Теперь их можно будет оплачивать до 15-го числа каждого месяца. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года.