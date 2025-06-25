Politico: Трамп планирует встретиться с Зеленским на саммите НАТО

Politico напомнило, что в преддверии саммита было неясно, примет ли участие в нем Владимир Зеленский, так как не было гарантии его личной встречи с президентом США. 24 июня Дональд Трамп на борту самолета Air Force One по пути в Гаагу заявил, что он «вероятно» встретится с президентом Украины.