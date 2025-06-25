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Politico: Трамп планирует встретиться с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду во время саммита НАТО 25 июня. Об это сообщает Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Источник: AP 2024

По словам собеседника издания, встреча состоится с учетом того, что внимание к конфликту России с Украиной отошло на второй план по сравнению с израильско-иранским конфликтом.

Politico напомнило, что в преддверии саммита было неясно, примет ли участие в нем Владимир Зеленский, так как не было гарантии его личной встречи с президентом США. 24 июня Дональд Трамп на борту самолета Air Force One по пути в Гаагу заявил, что он «вероятно» встретится с президентом Украины.

В последний раз Дональд Трамп лично встречался с Владимиром Зеленским в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане во время похорон папы Франциска. Это была их первая личная встреча после февральского скандала в Овальном кабинете.

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