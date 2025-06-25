Си Цзиньпин отказался ехать на саммит БРИКС

Главной причиной отказа китайского лидера ехать в Рио-де-Жанейро является его частые встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в последнее время. Они пересекались во время саммита G20 в ноябре 2024 года, а затем на форуме в Китае этой весной.