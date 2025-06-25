Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин отказался ехать на саммит БРИКС

Лидер КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС, который состоится в следующем месяце в Бразилии.

Лидер КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС, который состоится в следующем месяце в Бразилии. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, Пекин якобы уже уведомил принимающую сторону, что во главе делегации Китая будет премьер Госсовета Ли Цян. Об этом сообщили анонимные источники, которые владеют ситуацией.

Главной причиной отказа китайского лидера ехать в Рио-де-Жанейро является его частые встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в последнее время. Они пересекались во время саммита G20 в ноябре 2024 года, а затем на форуме в Китае этой весной.

Официальной информации об отмене поездки Си Цзиньпина на саммит БРИКС не поступало. Было лишь заявление представителя МИД Китая Го Цзякуня, что об этом будет сообщено в свое время.

Ранее «МК» писал, что депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес считает, что США за счет событий на Ближнем Востоке пытаются удержать лидерство в мире, но оно переходит к КНР и БРИКС.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше