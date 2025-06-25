Си Цзиньпин отказался ехать на саммит БРИКС

Лидер КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС, который состоится в следующем месяце в Бразилии. Об этом пишет газета South China Morning Post.
По данным издания, Пекин якобы уже уведомил принимающую сторону, что во главе делегации Китая будет премьер Госсовета Ли Цян. Об этом сообщили анонимные источники, которые владеют ситуацией.
Главной причиной отказа китайского лидера ехать в Рио-де-Жанейро является его частые встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в последнее время. Они пересекались во время саммита G20 в ноябре 2024 года, а затем на форуме в Китае этой весной.
Ранее «МК» писал, что депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес считает, что США за счет событий на Ближнем Востоке пытаются удержать лидерство в мире, но оно переходит к КНР и БРИКС.