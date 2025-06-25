Организаторы саммита НАТО в Гааге не пригласили Владимира Зеленского на совещания, проводимые в рамках мероприятия Североатлантического альянса, причиной этого является нежелание лидеров США, Турции, Словакии и Венгрии находиться рядом с главой киевского режима в ходе обсуждения деятельности указанного военного блока. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Руководитель правительства назвал отсутствие украинского политика на рабочих встречах альянса «окончанием предыдущей главы».
«В дипломатии важнее не то, где ты есть, а то, где тебя нет. Это сейчас как раз такой случай», — пояснил он.
Орбан также отметил, что в соответствии с национальными интересами Венгрии Украина не должна становиться членом ЕС и НАТО.
Во время фотографирования участников саммита НАТО Зеленского поставили подальше от Трампа.
Во время фотографирования всех политиков, прибывших на саммит Североатлантического альянса, Владимир Зеленский находился на большом расстоянии от президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома стоял почти в центре в первом ряду. Зеленского разместили на фото намного правее во второй линии.
Газета The Washington Post написала, что организаторы саммита НАТО пытаются не допустить того, чтобы президент США и глава киевского режима были близко друг к другу. В статье уточняется, что это связано с нежеланием демонстрировать на публике «презрение», которое руководитель Белого дома испытывает к украинскому политику.
Зеленского позвали на ужин с лидерами стран НАТО ради унижения.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обратил внимание на то, что Владимир Зеленский вместо встречи с Дональдом Трампом был приглашён на ужин с лидерами стран НАТО. Парламентарий считает, что таким образом главу киевского режима решили унизить.
По мнению Дубинского, этот шаг является отсылкой к тому времени, когда Зеленского приглашали выступать в качестве артиста на корпоративных мероприятиях.
Напомним, ранее газета The Guardian написала, что саммит НАТО в Гааге может стать триумфальным для Дональда Трампа и обескураживающе провальным для Украины. В публикации подчёркивалось, что в настоящее время внимание стран устремлено на ситуацию в ближневосточном регионе.