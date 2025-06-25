Установлены дружественные отношения между Иркутском и бразильским городом

Мэр Иркутска Руслан Болотов и мэр Кампина-дас-Мисойнс Карлос Жустен заключили соглашение об установлении дружественных отношений между городами. Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в сферах культуры, образования, туризма, сохранения исторического наследия и социальной политики. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
Отдельное внимание уделялось развитию взаимоотношений с русской диаспорой в Бразилии и поддержку православия за рубежом. Церемония прошла в рамках официального визита иностранной делегации в столицу Прибайкалья. В состав делегации вошли представители муниципалитета бразильского города, депутаты Заксобрания штата Риу-Гранди-ду-Сул и почетный консул РФ в Приангарье.
«Сегодня мы подписываем соглашение об установлении дружественных отношений. Это огромный шаг в развитии международных связей Иркутска. Особую ценность имеет то, что наше сотрудничество основано не только на официальных договоренностях, но и на живых человеческих связях, общих культурных и духовных ценностях. Появление города-побратима, который географически расположен так далеко от нас, важное событие для столицы Прибайкалья. В наше непростое время как никогда важно поддерживать многовековые связи, основанные на общей истории, общей вере», — отметил Руслан Болотов.
Мэр Иркутска рассказал о работе с историческим наследием, разработке и реализации проектов благоустройства, а также выступил с инициативой наладить обмен учащимися по школьным программам. Бразильцы выступили за сохранения русских традиций и поделились планами участия в совместных мероприятиях.
Председатель Гордумы Евгений Стекачев отметил, что соглашение создает прочную основу для долгосрочного партнерства.
«Хочу отметить, что ваш город является, своего рода, колыбелью русской культуры в Южной Америке. И это очень значимо, потому что Иркутск — это Сибирь, и мы чтим культуру, духовность, православие. Я уверен, что нас ожидают плодотворные и конструктивные отношения, и они помогут нашим народам узнать друг друга лучше. А это очень важно в наше время», — сказал Стекачев.
В планах на 2025−2026 годы — совместные культурные инициативы, обмен делегациями и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя городами, разделенными тысячами километров, но связанными общей историей.
«Сегодня мы открываем новую главу в отношениях между нашими городами, которые связывает особая историческая и культурная общность. Пусть наши дети растут в любви и уважении — и друг к другу, и к России, своей исторической родине. Это как глоток свежего воздуха, который поможет сохранить нашу русскую идентичность. Кампина-дас-Мисойнс стал хранителем русских традиций в Бразилии, и мы будем совместно работать над сохранением этого наследия», — отметил мэр Кампина-дас-Мисойнс Карлос Жустен.
Напомним, 15 июня открытие фотовыставки «Сибиряки в Бразилии» в иркутском центре имени Виталия Рогаля посетил мэр города Кампина-дас-Мисойнс Карлос Жустен в составе прибывшей с официальным визитом бразильской делегации. Город в Латинской Америке основан русскими переселенцами.