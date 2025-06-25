Установлены дружественные отношения между Иркутском и бразильским городом

«Сегодня мы подписываем соглашение об установлении дружественных отношений. Это огромный шаг в развитии международных связей Иркутска. Особую ценность имеет то, что наше сотрудничество основано не только на официальных договоренностях, но и на живых человеческих связях, общих культурных и духовных ценностях. Появление города-побратима, который географически расположен так далеко от нас, важное событие для столицы Прибайкалья. В наше непростое время как никогда важно поддерживать многовековые связи, основанные на общей истории, общей вере», — отметил Руслан Болотов.