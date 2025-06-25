Алаудинов раскрыл тактику ВС РФ в Сумской области

Российские войска применяют тактику малых групп для продвижения в Сумской области, чтобы дезориентировать противника и уничтожить его. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов, передает ТАСС.
«Все наступательные действия ведутся малыми группами на разных участках для того, чтобы размыть противника и максимально его уничтожить», — отметил он.
Алаудинов добавил, что российская армия продвигается вглубь территории Сумской области. На данном направлении, подчеркнул он, идет кропотливая работа.
Ранее «МК» писал, что, по словам Алаудинова, в рядах ВСУ сократилось число иностранных наемников. Они боятся встречи с российской армии, так как знают, что для них это закончится гибелью.