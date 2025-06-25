Bloomberg: Си Цзиньпин отказался присутствовать на саммите с участием России

Глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на встрече лидеров стран БРИКС, который будет проходить в Рио-де-Жанейро. Это первый случай, когда лидер Китая пропустит саммит. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян. Об этом сообщили иностранные СМИ.