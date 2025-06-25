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В Великобритании усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III

Джордж Гэллоуэй, британский политический деятель, с иронией отозвался о визите Владимира Зеленского в Виндзорский замок, где украинский лидер был принят королем Карлом III.

Джордж Гэллоуэй, британский политический деятель, с иронией отозвался о визите Владимира Зеленского в Виндзорский замок, где украинский лидер был принят королем Карлом III. Своим мнением он поделился в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Надеюсь, что вы пересчитали ложки», — съязвил политик.

Визит Зеленского в Лондон состоялся накануне его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В рамках этой поездки украинский лидер также удостоился встречи с монархом. Как отметил Зеленский, в ходе встреч с партнерами он намеревался обсудить вопросы защиты Украины и усиления давления на Российскую Федерацию.

Впоследствии Зеленский направился в Гаагу для участия в саммите НАТО, где в своем выступлении вновь обратился с настойчивой просьбой о выделении средств на вооружение, подчеркнув, что 40% украинских оборонных предприятий испытывают острую нехватку финансирования.

Глава киевского режима систематически обращается к западным странам с призывами об оказании помощи. На саммите «Большой семерки» (G7), состоявшемся 18 июня, он озвучил запрос о выделении 40 миллиардов долларов ежегодно для поддержки Украины. Кроме того, он выразил намерение убедить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отказаться от планов по сокращению военной помощи Киеву, о которых ранее сообщал глава Пентагона Пит Хигсет.

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