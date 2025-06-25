В МВД рассказали об уровне преступности в Казахстане

Во время заседания подведены итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие текущего года, а также определены приоритетные задачи в рамках реализации поручений президента.
Как отметил министр внутренних дел Ержан Саденов, за отчетный период наблюдается положительная динамика. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 11%.
Отмечено сокращение числа убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилований, разбоев, грабежей, хулиганств, краж, скотокрадств и других преступлений. Также зафиксировано снижение уровня правонарушений в общественных местах и на улицах.
Наряду с положительными результатами участники заседания рассмотрели существующие недостатки в деятельности подразделений и обсудили пути их устранения.