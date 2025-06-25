Глава Мишкинского района Башкирии сообщил о своей отставке. Павел Трапезников, возглавлявший Мишкинский район с 2019 года, покинул свой пост.
Об отставке глава района сообщил на своей странице в соцсетях.
«Сегодня заключительный день на посту главы Администрации Мишкинского района. За эти шесть лет мы реализовали множество проектов, которые, надеюсь, сделали вашу жизнь лучше», — написал Трапезников.
Он поблагодарил жителей района за помощь в реализации общих планов, за труд, сплоченность, преданность родному краю и традициям. Также отметил конструктивную критику и новые идеи.
В заключении он намекнул, что переходит на новую работу, которая не связана с районом.
«Начинается новый этап моей жизни, но я всегда буду помнить этот период с теплотой», — сообщил Трапезников.