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Глава Мишкинского района Башкирии сообщил о своей отставке

Павел Трапезников, возглавлявший Мишкинский район с 2019 года, покинул свой пост.

Источник: Из личного архивa

Глава Мишкинского района Башкирии сообщил о своей отставке. Павел Трапезников, возглавлявший Мишкинский район с 2019 года, покинул свой пост.

Об отставке глава района сообщил на своей странице в соцсетях.

«Сегодня заключительный день на посту главы Администрации Мишкинского района. За эти шесть лет мы реализовали множество проектов, которые, надеюсь, сделали вашу жизнь лучше», — написал Трапезников.

Он поблагодарил жителей района за помощь в реализации общих планов, за труд, сплоченность, преданность родному краю и традициям. Также отметил конструктивную критику и новые идеи.

В заключении он намекнул, что переходит на новую работу, которая не связана с районом.

«Начинается новый этап моей жизни, но я всегда буду помнить этот период с теплотой», — сообщил Трапезников.