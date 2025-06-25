Путин скорректировал перечень сведений, относящихся к гостайне

Полномочия по распоряжению этими данными получило Главное управление специальных программ президента (ГУСП). Данные сведения значатся в списке под номером 33.1 в разделе информации об экономике, науке и технике.
Кроме того, указ уточняет, что к государственной тайне относятся сведения о мобилизационной подготовке и мобилизации других государственных органов или результаты научных работ в данной области.
Кроме того, Минэкономразвития получило полномочия по распоряжению сведениями о финансовой или денежно-кредитной деятельности, «преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства». Ранее такие полномочия были закреплены только за Минфином и Банком России.
Ранее командиры частей получили право назначать дисциплинарный арест в зоне спецоперации. Решение о дисциплинарном аресте может приниматься не только командиром части, но и начальником военной полиции или гарнизона. Ранее для применения этой меры требовалось постановление судьи гарнизонного военного суда.