Путин скорректировал перечень сведений, относящихся к гостайне

Кроме того, Минэкономразвития получило полномочия по распоряжению сведениями о финансовой или денежно-кредитной деятельности, «преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства». Ранее такие полномочия были закреплены только за Минфином и Банком России.