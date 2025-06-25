Трамп нашел главных лжецов при ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на американские СМИ, которые, по его мнению, недостоверно передали информацию об американских ударах по ядерным объектам Ирана. Он обвинил телеканал CNN и газету The New York Times в сговоре и выложил соответствующий пост в соцсети Truth Social.
«Фейковые новости от CNN и проваливающаяся NYT скооперировались, чтобы унизить один из самых успешных ударов в истории. Иранские ядерные объекты полностью разрушены!» — заявил американский лидер.
Данные СМИ сообщали, что иранские объекты после ударов США 22 июня полностью не уничтожили способность иранской республики продолжать ядерную программу. Они ссылались на спецслужбы Соединенных Штатов и чиновников в Израиле.
По информации CNN и NYT, у Тегерана остались небольшие объекты, которые могут позволить обогатить уран. В администрации Трампа эти сообщения раскритиковали.