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Трамп нашел главных лжецов при ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на американские СМИ, которые, по его мнению, недостоверно передали информацию об американских ударах по ядерным объектам Ирана.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на американские СМИ, которые, по его мнению, недостоверно передали информацию об американских ударах по ядерным объектам Ирана. Он обвинил телеканал CNN и газету The New York Times в сговоре и выложил соответствующий пост в соцсети Truth Social.

«Фейковые новости от CNN и проваливающаяся NYT скооперировались, чтобы унизить один из самых успешных ударов в истории. Иранские ядерные объекты полностью разрушены!» — заявил американский лидер.

Данные СМИ сообщали, что иранские объекты после ударов США 22 июня полностью не уничтожили способность иранской республики продолжать ядерную программу. Они ссылались на спецслужбы Соединенных Штатов и чиновников в Израиле.

По информации CNN и NYT, у Тегерана остались небольшие объекты, которые могут позволить обогатить уран. В администрации Трампа эти сообщения раскритиковали.

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