Трамп нашел главных лжецов при ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на американские СМИ, которые, по его мнению, недостоверно передали информацию об американских ударах по ядерным объектам Ирана. Он обвинил телеканал CNN и газету The New York Times в сговоре и выложил соответствующий пост в соцсети Truth Social.