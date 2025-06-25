Трамп обвинил CNN и NYT во лжи про результативность ударов США по Ирану

Напомним, ранее CNN со ссылкой на доклад Пентагона распространил информацию о том, что США не смогли уничтожить основные компоненты иранской ядерной программы исламской республики. В документе якобы говорится, что урон был нанесён лишь надземным сооружениям и энергетической инфраструктуре.