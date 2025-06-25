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Трамп обвинил CNN и NYT во лжи про результативность ударов США по Ирану

Глава Белого дома вновь подчеркнул, что иранские ядерные объекты были полностью разрушены.

Источник: Аргументы и факты

Телеканал CNN и газета The New York Times (NYT) пытаются представить в неприглядном виде недавние удары США по иранским ядерным объектам, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Фейковые новости от CNN и проваливающаяся NYT объединились, чтобы унизить один из самых успешных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране разрушены полностью!» — написал глава Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на доклад Пентагона распространил информацию о том, что США не смогли уничтожить основные компоненты иранской ядерной программы исламской республики. В документе якобы говорится, что урон был нанесён лишь надземным сооружениям и энергетической инфраструктуре.

В свою очередь, NYT сообщила, что у Ирана остались «тайные объекты», которые можно использовать для обогащения урана. Газета утверждает, что их создали на случай атаки «на более крупные комплексы».

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