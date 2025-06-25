Трамп ответил на критику СМИ в адрес ударов США по ядерным объектам Ирана

«Фейковые новости CNN и провальная газета New York Times объединились в попытке принизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены! И “Таймс”, и CNN получили от общественности пощёчину!» — написал хозяин Белого дома в Truth Social.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт резко отреагировала на публикацию CNN, в которой утверждается, что удар США по объектам ядерной программы Ирана не достиг цели. Она назвала «предполагаемую оценку» CNN «совершенно неверной».