Трамп ответил на критику СМИ в адрес ударов США по ядерным объектам Ирана

«Фейковые новости CNN и провальная газета New York Times объединились в попытке принизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены! И “Таймс”, и CNN получили от общественности пощёчину!» — написал хозяин Белого дома в Truth Social.