Трамп в бешенстве: эксперты оценили шансы главы США остановить две войны

«Я думаю, здесь у него усталость от этой ситуации. Трамп много чего обещал, когда приходил к власти и сейчас с него за это спрашивают, а реально достижений нет. Люди наоборот портят информационную повестку, поэтому, конечно, я вижу усталость и раздражение. Он говорит: “что вы от меня хотите, они так давно воюют, а вы хотите, чтобы я их помирил”. Поэтому я здесь увидел у него усталость и злость», — сказал aif.ru врач-психиатр Василий Шуров, оценив эмоции главы Белого дома на видео.