Трамп в бешенстве: эксперты оценили шансы главы США остановить две войны

Президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за «экстраординарную» роль в остановке конфликта Ирана и Израиля. Сделать это решил соратник главы Белого дома по Республиканской партии конгрессмен Бадди Картер. Ранее кандидатуру президента на эту премию предложило правительство Пакистана.
При этом, возобновление военных действий на Ближнем Востоке может не только поставить крест на амбициях Трампа, как миротворца, но и ударить по его планам избраться на третий срок, считают эксперты.
Объявивший о перемирии между Ираном и Израилем президент США срывается, выглядит усталым и разозленным, отмечают психологи. Комментируя ситуацию в восточном регионе, он грубо выругался матом.
«Слишком много наобещал».
Кадры эмоционального комментария американского президента появились в Сети. «Они так давно и так тяжело воюют, что уже не знают, что, (нецензурно), они делают. Вы понимаете это?!», — бросил Трамп и пошел к вертолету.
«Я думаю, здесь у него усталость от этой ситуации. Трамп много чего обещал, когда приходил к власти и сейчас с него за это спрашивают, а реально достижений нет. Люди наоборот портят информационную повестку, поэтому, конечно, я вижу усталость и раздражение. Он говорит: “что вы от меня хотите, они так давно воюют, а вы хотите, чтобы я их помирил”. Поэтому я здесь увидел у него усталость и злость», — сказал aif.ru врач-психиатр Василий Шуров, оценив эмоции главы Белого дома на видео.
До этого Трамп открыто выражал недовольство действиями Израиля и Ирана. Также сообщалось, что глава Белого дома потребовал от Тель-Авива не бомбить иранское государство и вернуть своих пилотов «домой».
«Так как Иран, Трампа может злить только Зеленский».
Трамп испытывал искренний гнев, говоря об Израиле и Иране, сказал корреспонденту aif.ru профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, изучив эмоции главы Белого дома.
«По мимике видно, что у него очень сильно сдвинуты и нахмурены брови — это гнев. Плюс он еще давит телом, наклоняясь вперед. Это тоже вербальное проявление гнева, давления, уверенности. После этого всего Трамп еще и сбегает, выражая отвращение», — отмечает эксперт.
Последний раз на такие эмоции Трампа выводил только Владимир Зеленский при их общении в Белом доме, вспоминает Анищенко.
«Последний раз таким искренне злым Трампа видел, когда его Зеленский вывел на эмоции, выпендриваясь в Белом доме. Я так понимаю, что ему задали вопрос, который зацепил значимую для него тему — войны Израиля и Ирана. Обычно он более сдержан», — сказал Илья Анищенко.
«Ему не видать Нобелевской премии мира, если бои начнутся вновь».
Перемирие на Ближнем Востоке может быть обманчивым. Вероятно, Иран и Израиль взяли паузу для восстановления сил и подготовки к следующему раунду борьбы, заявил aif.ru специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Возобновление боев поставит жирный крест на амбициях Трампа как миротворца и ударит по его планам избраться на третий срок. Об этом сказал в комментарии aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
«Если разразится новая война на Ближнем Востоке, то о Нобелевской премии мира, о которой мечтает Трамп можно будет забыть. Как и о его третьем сроке. Поэтому он вынужден действовать очень осторожно. С одной стороны, ему хотелось выйти победителем из этой ситуации, с другой — он не хочет новой большой войны. Новый конфликт в этом регионе может стать крахом его политической карьеры», — отмечает Игорь Никулин.
23 июня Иран нанёс удары по военным базам США, расположенным в Катаре, Ираке и Бахрейне. Это стало ответом на предыдущие атаки США по объектам на Ближнем Востоке. После этого Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном. Стороны не сразу подтвердили свою готовность к перемирию.